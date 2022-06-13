В Испании – невиданная жара

В Испании – самое жаркое начало лета, по меньшей мере, за последние 20 лет. В некоторых..
Дата загрузки: 2022-06-14
В Испании – самое жаркое начало лета, по меньшей мере, за последние 20 лет. В некоторых регионах – плюс 42 градуса по Цельсию.
Особенно тяжело приходится тем, кто работает на улице.
[дворник в Мадриде]:
«Очень жарко, даже не представляете, насколько. Мне уже пришлось выпить два литра воды».
[Джон Мариано, перуанец в костюме трансформера]:
«Невыносимо, жжёт сильно. Приходится пить много воды и ждать, когда спадёт жара».
Тем, кто в помещениях – легче. При условии, если есть кондиционер. В магазине мороженого в Мадриде в такую погоду – особенный ажиотаж.
[Дэвид Луис, официант из Венесуэлы]:
«Очень жарко. Но, по крайней мере, дует хоть какой-то ветерок, и у нас тут кондиционер, это спасает. Периодически сам ем мороженое. Дома, если нет кондиционера, тоже невыносимо. И на улице невыносимо».
[Кевин, турист из Великобритании]:
«Действительно, очень жарко. Пытаемся везде искать кондиционеры и не быть на улице».
Жару в Испании принесли горячие воздушные массы из Северной Африки.
К слову, официально лето в этой стране начинается 21 июня – в день летнего солнцестояния.
Короткая ссылка на эту страницу: