Звезда «Крепкого орешка» и ещё десятков боевиков Брюс Уиллис заканчивает свою актёрскую карьеру. Причиной стал неутешительный..

Что такое афазия, и как она может сказаться на Брюсе Уиллисе

[Марио Мендес, невролог]:

«В общем, афазия влияет на речь, и если вы работаете в профессии, где нужно говорить, то будут проблемы. Что касается Брюса Уиллиса, то, конечно, с ним поговорить я не могу, поэтому конкретно его ситуации не знаю».

Звезда «Крепкого орешка» и ещё десятков боевиков Брюс Уиллис заканчивает свою актёрскую карьеру. Причиной стал неутешительный диагноз. У голливудской звезды выявили афазию. Это заболевание, которое сильно нарушает «когнитивные способности» человека.

Невролог Марио Мендес объясняет, какие трудности могут ожидать людей, больных афазией. Есть два основных типа: в одном случае человек не понимает речь, во втором теряет способность говорить.

[Марио Мендес, невролог]:

«Этим утром у меня был пациент, у него сильная афазия. Я попросил его закрыть глаза. Он посмотрел на меня в недоумении. Он не понимал, что я говорю. Я попросил его открыть рот, он не мог этого сделать. Он не понимал простых предложений. Но при другом типе афазии пациенты по большей части всё понимают, но не могут вам ответить».

Афазию могут вызвать инсульт, опухоль головного мозга, травма головы или неврологическая дегенерация.

Болезнь невозможно вылечить, но улучшить состояние пациента всё же можно.

[Марио Мендес, невролог]:

«Есть некоторые протестированные лекарства. Также помогает хорошая логопедия. Она адаптирована к определённому типу афазии».

67-летний Уиллис начал звёздную карьеру в 80-х с сериала «Детективное агентство «Лунный свет»». За 40 лет работы на голливудской фабрике снялся примерно в ста фильмах. Может похвастаться одним «Золотым глобусом» и двумя «Эмми». А вот «Оскар» так и не получил.

Фильмы с участием Уиллиса в общей сложности собрали более 2,5 миллиардов долларов. В 2006 году он получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

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