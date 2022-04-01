Дайверы охотятся на морских звёзд, чтобы спасти речных обитателей

Австралийские дайверы один за другим погружаются в реку Деруэнт на острове Тасмания. Здесь открылась очередная охота..

Австралийские дайверы один за другим погружаются в реку Деруэнт на острове Тасмания. Здесь открылась очередная охота на морских звёзд. Эти иглокожие считаются чужеродными. Их присутствие угрожает эндемичным видам. Один из них – лучепёрые рыбы из семейства брахионихтиевые. [Брюс Махер, дайвер]:«Наша цель – снизить численность звёзд, чтобы защитить некоторые виды, которым угрожает исчезновение».

Звёзд отлавливают добровольцы. Собираются по три раза в месяц. В каждой охоте участвуют по 40 человек.

[Метте Доу, дайвер]:«Мы приезжаем всей семьёй. Так что наш старший сын тоже участвует».

На этом участке реки проводят уже четвёртую уборку.

[Метте Доу, дайвер]:«В первый раз звёзд можно было собирать буквально вёдрами. Это было очень удобно. Но, поскольку мы уже поработали, их стало намного меньше. Теперь звёзд надо разыскивать повсюду».

Проект год назад запустила Бенни Винсент. Добровольцы собрали уже более 100 тысяч морских звёзд.

[Бенни Винсент, организатор]:«Мы постоянно проводим работу в одних и тех же местах. Поэтому в ближайшие годы количество морских звёзд должно уменьшиться».

Специалисты предполагают, что морские звёзды попали из океана в реку Деруэнт примерно 40 лет назад. Они так расплодились, что их уже не меньше миллиона.

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