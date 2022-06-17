С началом лета Греция стала снова запасаться углём

На открытом руднике «Мегаполис» в Греции роторный экскаватор зачерпывает бурый уголь и отправляет его по конвейерной..

На открытом руднике «Мегаполис» в Греции роторный экскаватор зачерпывает бурый уголь и отправляет его по конвейерной ленте на склад. Но там он долго не пролежит. В течение двух месяцев его используют.

«Мегаполис» находится на юге полуострова Пелопоннес – в одном из двух угольных центров страны. С 2010 года Греция начала сворачивать добычу угля, поскольку Европа взяла курс на возобновляемые источники энергии.

Однако теперь из-за решения России перекрыть подачу газа ряду европейских стран, Афины беспокоятся о своей энергетической безопасности.

Так, правительство Греции отложило планы по выводу из эксплуатации некоторых угольных электростанций. Оно говорит, что в этом и следующем году добычу угля увеличат на 50%. В частности сейчас, в преддверии туристического сезона, когда больше энергии тратят на кондиционирование помещений.

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[Константинос Гидис, управляющий директор Lignitiki Megapolis]:

«В этом году на наших складах имеется 640 тысяч тонн запасов бурого угля. В то же время в прошлом году их было около 450 тысяч тонн. Так мы сможем удовлетворить летний спрос, который как обычно увеличится из-за погоды, а также из-за неопределённости с природным газом».

Рядом с шахтой находится город с населением примерно в 5000 человек. Многие из них по-прежнему работают на шахте, хотя к 2011 году здесь закрылись две электростанции. В то время на уголь приходилось 53% вырабатываемой электроэнергии в Греции. А теперь этот объём сократили до 10%. Одновременно 46% импортируемого газа страна получает из России.

[Константинос Гидис, управляющий директор Lignitiki Megapolis]:«У нас есть запасы бурого угля, благодаря которым можно производить электроэнергию в течение двух месяцев при необходимости дальнейшего производства».

В целом премьер-министр Греции сообщил, что срок службы угольных электростанций в Греции может быть продлён до 2028 года.

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