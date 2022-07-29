Очки дополненной реальности преобразуют речь в текст

Это не просто очки от солнца. Джош Фельдман почти не слышит с рождения. И он использует..

Это не просто очки от солнца. Джош Фельдман почти не слышит с рождения. И он использует их, чтобы читать то, что люди ему говорят.

Секрет в том, что этот аксессуар оборудован функцией виртуальной реальности. То есть отображает текст, не мешая Джошу смотреть по сторонам. И всё это происходит в реальном времени.

Благодаря этому он может общаться с кем-то и при этом не читать по губам.

[Джош Фельдман, пользователь]:

«Разговаривать, не глядя на собеседника – вот это да! Думаю, слабослышащие люди поймут, что я почувствовал, когда такой разговор длился около пяти минут».

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Очки разработала британская компания XRAI Glass. Основой стали уже существующие очки дополненной реальности и функция аудиотранскрипции. Их объединили в одном устройстве.

Благодаря очкам Фельдман также может общаться по телефону, а ещё пользоваться умными голосовыми помощниками, такими как Alexa или Siri.

В компании говорят, что технология изменит жизнь миллионов людей с потерей слуха.

Но пока есть некоторые сложности. Так, очки с трудом понимают групповые разговоры. Кроме того, шумы вокруг могут стать помехой для точного распознавания речи. Да и дизайн очков не всем может понравиться.

Впрочем, глава компании-разработчика говорит, что это не так страшно.

[Дэн Скарф, глава XRAI Glass]:

«Мы не будем доводить продукт до совершенства. Сейчас он уже полезен, поэтому планируем начать продажи. Но в ближайшие недели и месяцы он будет всё лучше и лучше».

На рынок новые очки обещают выпустить уж в сентябре.

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