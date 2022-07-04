Виртуальная реальность позволяет путешествовать постояльцам домов престарелых
Постояльцы дома престарелых, страдающих деменцией, переносятся в новый мир. [работница дома престарелых
Дата загрузки: 2022-07-05
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Постояльцы дома престарелых, страдающих деменцией, переносятся в новый мир. [работница дома престарелых
Дата загрузки: 2022-07-05
Короткая ссылка на эту страницу:
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Постояльцы дома престарелых, страдающих деменцией, переносятся в новый мир.
От дайвинга у Большого Барьерного рифа до прогулок по улицам Германии или Лондона.
Виртуальная реальность помогает престарелым австралийцам оживить старые воспоминания.
Такую технологию внедрили уже в нескольких домах престарелых штата Квинсленд. Она стала очень актуальной ещё во времена пандемии, когда пожилые постояльцы оказались в полной изоляции.
Проект благотворительный. Грант выделил Квинслендский технологический университет.
После успешного испытания в трёх домах престарелых в Квинсленде университет планирует расширить проект на штат Виктория.