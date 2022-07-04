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Виртуальная реальность позволяет путешествовать постояльцам домов престарелых

Виртуальная реальность позволяет путешествовать постояльцам домов престарелых

Постояльцы дома престарелых, страдающих деменцией, переносятся в новый мир. [работница дома престарелых

Дата загрузки: 2022-07-05

Виртуальная реальность позволяет путешествовать постояльцам домов престарелых

Постояльцы дома престарелых, страдающих деменцией, переносятся в новый мир.

[работница дома престарелых]:

«Скажите нам, что вы видите, Мариан».

[Мариан, постоялица]:
«Ярко-жёлтый коралл».

От дайвинга у Большого Барьерного рифа до прогулок по улицам Германии или Лондона.

Виртуальная реальность помогает престарелым австралийцам оживить старые воспоминания.

[Жан Стоунман, постоялица]:
«Это очень просто. Было интересно посетить Германию. У них много хороших магазинов».

[Вики Кейн, работница дома престарелых]:
«Очень радостно видеть, как люди устанавливают связь со своими воспоминаниями».

Такую технологию внедрили уже в нескольких домах престарелых штата Квинсленд. Она стала очень актуальной ещё во времена пандемии, когда пожилые постояльцы оказались в полной изоляции.

[Вики Кейн, работница дома престарелых]:
«Среди людей с деменцией результаты оказались очень неожиданными».

[Леони Сандерсон, координатор проекта]:
«Эти люди были взаперти или полностью изолированы от семьи и друзей. Думаю, эта технология дала им ощущение, что они всё ещё могут наслаждаться миром».

Проект благотворительный. Грант выделил Квинслендский технологический университет.

После успешного испытания в трёх домах престарелых в Квинсленде университет планирует расширить проект на штат Виктория.

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