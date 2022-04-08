Чиновники в США массово заражаются COVID

Не менее шести высокопоставленных чиновников США в последние дни сдали положительный тест на коронавирус. Так, COVID-19..

Не менее шести высокопоставленных чиновников США в последние дни сдали положительный тест на коронавирус. Так, COVID-19 выявили у спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и генерального прокурора Меррика Гарланда.

Причём все они заразились подвариантом штамма омикрон – BA.2. Сегодня на него приходится 75% случаев в стране.

[Питер Хотес, профессор педиатрии и молекулярной вирусологии]:

«Хотите – верьте, хотите – нет, но он считается даже более заразным, чем омикрон. До этого мы думали, что омикрон самый заразный вариант».

Впрочем, эксперты сомневаются, что США ждёт новая волна эпидемии. Пока, несмотря на распространение крайне заразного штамма, число случаев по стране продолжает снижаться.

[Питер Хотес, профессор педиатрии и молекулярной вирусологии]:

«Есть надежда, что следующий этап, связанный с BA.2, будет скорее ударом, чем настоящей волной, такой как при омикроне».

Сейчас в большинстве штатов США больше не действует правило обязательного ношения масок. Люди также снова собираются большими группами.

[Тим Самсон, посетитель бейсбольного матча]:

«Думаю, COVID более-менее отступил. Надеюсь, так дальше и будет».

Впрочем, в некоторых штатах статистика показывает, что число случаев растёт. Среди них Нью-Йорк.

[Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома]:

«COVID-19 по-прежнему будет с нами, и мы будем наблюдать то рост, то снижение числа случаев. Сейчас происходит рост, чего и следовало ожидать, учитывая трансмиссивность BA.2».

В Управлении по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов говорят, что новую вакцину от новых штаммов пока не разрабатывают. Окончательное решение по этому вопросу обещают принять к июню.

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