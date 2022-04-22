Румыны учат детей туристов расписывать пасхальные яйца

Мастерство и терпение – вот главные качества, которые нужны детям на этом мастер-классе. В Деревенском музее..

[турист из США]:

«Моя дочка уже поняла, как это сложно. Эти пасхальные яйца просто великолепны. Но, чтобы научиться так расписывать, нужно много практики и времени».

Мастерство и терпение – вот главные качества, которые нужны детям на этом мастер-классе. В Деревенском музее в Бухаресте юных гостей учат расписывать пасхальные яйца так, как румыны делают это уже сотни лет.

В музее также продают керамическую и медную посуду и другие традиционные изделия ручной работы.

[туристка из США]:

«Это замечательная форма мастерства. Люди делают это своими руками у себя дома. Вроде бы это простые изделия, но такие прекрасные».

Румыны готовятся праздновать православную Пасху. В этом году она выпадает на 24 апреля.

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