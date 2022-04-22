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Румыны учат детей туристов расписывать пасхальные яйца

Румыны учат детей туристов расписывать пасхальные яйца

Мастерство и терпение – вот главные качества, которые нужны детям на этом мастер-классе. В Деревенском музее..

Дата загрузки: 2022-04-22

Румыны учат детей туристов расписывать пасхальные яйца
Мастерство и терпение – вот главные качества, которые нужны детям на этом мастер-классе. В Деревенском музее в Бухаресте юных гостей учат расписывать пасхальные яйца так, как румыны делают это уже сотни лет.

[турист из США]:
«Моя дочка уже поняла, как это сложно. Эти пасхальные яйца просто великолепны. Но, чтобы научиться так расписывать, нужно много практики и времени».

В музее также продают керамическую и медную посуду и другие традиционные изделия ручной работы.

[туристка из США]:
«Это замечательная форма мастерства. Люди делают это своими руками у себя дома. Вроде бы это простые изделия, но такие прекрасные».

Румыны готовятся праздновать православную Пасху. В этом году она выпадает на 24 апреля.
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