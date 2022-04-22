Румыны учат детей туристов расписывать пасхальные яйца

Мастерство и терпение – вот главные качества, которые нужны детям на этом мастер-классе. В Деревенском музее..
Дата загрузки: 2022-04-22
[турист из США]:
«Моя дочка уже поняла, как это сложно. Эти пасхальные яйца просто великолепны. Но, чтобы научиться так расписывать, нужно много практики и времени».
В музее также продают керамическую и медную посуду и другие традиционные изделия ручной работы.
[туристка из США]:
«Это замечательная форма мастерства. Люди делают это своими руками у себя дома. Вроде бы это простые изделия, но такие прекрасные».
Румыны готовятся праздновать православную Пасху. В этом году она выпадает на 24 апреля.
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