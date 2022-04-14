Как турецкий ресторатор запускал кебаб в космос

Долететь до космоса – вот такую задачу поставили перед этим кебабом турецкие бизнесмены. Жареное мясо закрепили..

Долететь до космоса – вот такую задачу поставили перед этим кебабом турецкие бизнесмены.

Жареное мясо закрепили на лёгком подносе. А он, в свою очередь, прикреплён к специальной коробке. Она выдерживает экстремальные условия. Внутри – видеокамера и GPS-трекер. Поднимет в небо всю эту конструкцию воздушный шар с гелием.

[участник запуска]:

«Мы подготовили парашют и положили шашлык на поднос, который снабжён камерой. Мы готовы к запуску. Сейчас прикрепим турецкий флаг, и кебаб полетит».

Кебаб путешествовал три часа. Летал на высоте 35-40 километров. Его прогулка закончилась, когда шар лопнул. После этого кусок мяса рухнул в море в 120 километрах от места запуска. Кебаб не пострадал.

Автор эксперимента – ресторатор из Аданы. Так он хотел отметить 61-ю годовщину первого полёта человека в космос. Теперь планирует повторить попытку запуска кебеба за облака.

Чёткой границы, определяющей начало космоса, не существует. Но считается, что атмосфера заканчивается на высоте 100 километров от поверхности Земли. Выше этой точки обычные самолёты летать уже не могут.

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