Шанхай превратился в город-призрак

Крупнейший финансовый центр Китая – Шанхай – теперь больше похож на город-призрак. Миллионам его жителей приходится..

Крупнейший финансовый центр Китая – Шанхай – теперь больше похож на город-призрак. Миллионам его жителей приходится сидеть дома из-за самого масштабного для страны карантина. Полиция предупреждает, что все, кто нарушит правила локдауна, будут жёстко наказаны.

В городе проживает около 25 миллионов человек. И каждый день здесь регистрируют тысячи новых случаев COVID-19. Теперь центральные власти требуют от него быстро сдержать волну.

Общая политика в отношении коронавируса в стране звучит как «ноль терпимости». Поэтому миллионы людей оказались взаперти дома, не имея возможности купить ни продукты, ни предметы первой необходимости.

Одновременно в городе выросли цены на еду. Даже если удастся заказать доставку, что сейчас сделать крайне проблематично, не у всех есть средства, чтобы её оплатить.

Машины на дороги тоже выезжать не могут. Исключение сделали только для тех, кто участвует в работе по профилактике эпидемий или перевозит людей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

Строгий шанхайский локдаун уже сказался на мировой экономике. Он также больно ударит по ВВП самого Китая.

Аналитики предупреждают, что он не только наносит ущерб туризму и гостиничному бизнесу, но и влияет на цепочки поставок в разных секторах. Особенно если учесть, что Шанхай – крупнейший в мире морской порт.

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