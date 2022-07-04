Праздник супа: боливийцы вспомнили антииспанское восстание 1809 года

Огромную кастрюлю супа сварили прямо на улице в боливийском Ла-Пасе. Так здесь вспоминают восстание 1809 года...

Огромную кастрюлю супа сварили прямо на улице в боливийском Ла-Пасе. Так здесь вспоминают восстание 1809 года. Оно стало началом долгого пути к независимости страны от Испании.

Праздничный суп называется чайро. Его варят из чуньо – промороженного и высушенного картофеля, кукурузы, моркови, лука, пшеницы и говядины. Также добавляют много специй и зелени. Суп по такому рецепту готовят в департаменте Ла-Пас.

[Педро Кадена, повар]:

«Мы приготовили самую большую в мире кастрюлю чайро из Ла-Паса. Она три метра в диаметре и метр глубиной. Наши предки ели такой суп в колониальные времена».

Суп смогли купить участники праздника и прохожие. Всего была продана тысяча порций.

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[участница праздника]:

«Чайро – наша повседневная еда, поскольку мы сами производим все эти продукты. Чуньо – это сушёный и замороженный картофель, который мы делаем зимой. Весь год мы едим чуньо».

Война за независимость на территории современной Боливии шла 15 лет и закончилась в 1825 году.

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