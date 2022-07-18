Наводнения вызвали хаос на севере Пакистана

Муссонные ливни продолжают вызывать внезапные наводнения в Пакистане. На этих кадрах спасают ребёнка в сельской местности..

Муссонные ливни продолжают вызывать внезапные наводнения в Пакистане. На этих кадрах спасают ребёнка в сельской местности на севере страны. Девочка – в ловушке между двумя ревущими потоками. В этот раз всё завершается успехом – ребёнок в безопасности.

[Аллам Нур Хайдер, представитель властей]:

«Наводнение вызвало разрушения в Диамерском районе. В ловушке оказались две девочки. Их спасли двое парней. Главный министр Гилгит-Балтистана объявил, что обоим спасителям выдадут по тысяче долларов и почётную грамоту».

Однако некоторым повезло меньше. За последнюю неделю наводнения привели к гибели семерых человек.

[Аллам Нур Хайдер, представитель властей]:

«Также несколько человек пострадали в округе Гхизер – прекрасном туристическом месте. Повреждена инфраструктура, разрушены дома, смыло скот».

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В целом же, по данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана, в этом сезоне дождей в результате наводнений по всей стране уже погибло 176 человек. Тысячи остались без крова.

Напомним, худшие в истории Пакистана наводнения были в 2010 году. Тогда затопило пятую часть страны и пострадало 20 миллионов человек. Более полутора тысяч погибли.

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