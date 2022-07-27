В Шанхае во время жары процветает ледяной бизнес

На этом предприятии в Шанхае делают лёд без остановки. Весь июль в коммерческой столице Китая стоит..
Дата загрузки: 2022-07-27
На этом предприятии в Шанхае делают лёд без остановки. Весь июль в коммерческой столице Китая стоит жара. Температура даже ночью – почти 30 градусов. Спрос на ледяные блоки вырос вдвое.
[Е Сянсян, владелец предприятия]:
«В последние годы в Шанхае не было такой жары. На предприятиях сейчас используют много льда».
Рабочие отдыхают всего два-три часа в день. Несмотря на близость льда, прохлады не чувствуют. Им приходится грузить в машины блоки весом 40 килограммов.
Лёд покупают заводы, а также рыночные торговцы. Кроме того, появились новые клиенты. Это администрации города и районов. Они закупают ледяные блоки для пунктов по тестированию на COVID-19. Там в основном работают волонтёры. В жару им приходится целый день ходить в масках и защитных костюмах.
Шанхайское предприятие поставляет лёд и в другие города, где стоит жара.
Короткая ссылка на эту страницу: