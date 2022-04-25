Макрон победил Ле Пен на президентских выборах

Французский президент Эмманюэль Макрон победил во втором туре выборов. Он опередил крайне-правого кандидата Марин Ле Пен с довольно большим отрывом и стал первым за 20 лет президентом Франции, переизбранным на второй срок.

В своей речи у Эйфелевой башни Макрон признал, что некоторые голосовали за него только для того, чтобы не дать победить его сопернице.

[Эмманюэль Макрон, победитель президентских выборов]:

«Многие наши соотечественники голосовали за меня не потому, что поддерживают мои идеи, а чтобы заблокировать крайне правых. Я хочу поблагодарить этих избирателей и сказать, что в ближайшие годы мы перед ними в долгу».

А на окраине Парижа сторонники Ле Пен выражали негодование в связи с поражением своего кандидата. Многие французы считают Макрона лидером элит, который уделяет мало внимания обычным гражданам.

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Сама Ле Пен признала поражение вскоре после закрытия избирательных участков. При этом она обещает продолжать борьбу на уровне парламента.

[Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции]:

«Сегодня французы показали большую необходимость в сильной оппозиции Эмманюэлю Макрону. Матч проигран не до конца. Через несколько недель выборы в парламент».

Оппозиционные партии слева и справа уже начали активную кампанию. Они надеются на успех, поскольку в этот раз перевес Макрона меньше, чем был во время предыдущих выборов пять лет назад. Тогда его соперником тоже была Ле Пен.

Между тем, полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов сразу после выборов. Они вышли протестовать против бизнес-реформы Макрона, а также других изменений.

Кроме того, два человека были застрелены и один ранен полицией в центре Парижа утром в воскресенье. Полиция открыла огонь по автомобилю, который не остановился и двигался на встречу стражам порядка. Инцидент произошел на Пон-Нёф, старейшем мосту Парижа.

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