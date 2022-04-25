Почти 3000 ступенек надо преодолеть участникам этого вертикального забега в Сеуле. Он проходит внутри самого высокого..

Вертикальный забег прошёл в самом высоком небоскрёбе Южной Кореи

Почти 3000 ступенек надо преодолеть участникам этого вертикального забега в Сеуле. Он проходит внутри самого высокого небоскрёба Южной Кореи. Его высота – 555 метров. В здании 123 этажа.

Вверх по лестнице устремляются 800 бегунов. В их числе – родственники детей-инвалидов. Соревнования благотворительные.

[участник забега]:

«Это мой первый марафон за последние три года. Я счастлив».

Недавно в Южной Корее отменили большинство антиковидных мер, но маски пока обязательны.

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[участник забега]:

«Надеюсь, что COVID-19 скоро исчезнет. И хочется, чтобы, несмотря на трудности, эти соревнования проводили чаще».

Вертикальный забег в Сеуле проводят с 2017 года. Из-за пандемии был двухлетний перерыв. Все собранные средства передадут на помощь детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

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