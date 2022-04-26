Индонезия прекращает экспорт пальмового масла

Индонезия объявила о планах запретить экспорт пальмового масла. При этом страна – крупнейший в мире производитель..

Индонезия объявила о планах запретить экспорт пальмового масла. При этом страна – крупнейший в мире производитель этого широко используемого продукта. Такое решение может значительно усилить глобальную инфляцию.

Президент Джоко Видодо говорит, что хочет обеспечить продуктами в первую очередь жителей страны.

На Индонезию приходится более половины мировых поставок пальмового масла. Это сырьё используют в различных продуктах: от тортов до косметики. Если экспорт прекратится, начнут расти цены.

В 2018 году страна прекратила выдачу новых разрешений на пальмовые плантации. Такое решение она приняла, поскольку её обвиняют в вырубке лесов и уничтожении мест обитания находящихся под угрозой животных, таких как орангутанги.

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Мировые цены на сырое пальмовое масло, которое Индонезия использует для приготовления растительного масла, в этом году выросли до исторического максимума. Одновременно увеличивался спрос, а также сокращалось производство со стороны ведущих производителей.

Малайзия, которая занимает второе место в мире по экспорту пальмового масла, также вряд ли восполнит этот пробел. Она сталкивается с дефицитом производства из-за нехватки рабочей силы, вызванной пандемией.

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