В Пекине ограничили работу общественного транспорта из-за вспышки COVID

В Пекине закрылись десятки станций метро и автобусных маршрутов. Так власти пытаются сдержать распространение COVID-19. Транспортные..

В Пекине закрылись десятки станций метро и автобусных маршрутов. Так власти пытаются сдержать распространение COVID-19.

Транспортные операторы сообщают, что не работают 60 станций метрополитена. Это около 15% их числа. Также закрыто 158 автобусных маршрутов. Большая часть из них находится в районе Чаоян – эпицентре вспышки в Пекине.

Власти Китая применяют в отношении коронавируса политику «ноль терпимости». В Шанхае в связи с этим уже ввели строжайшие меры. Миллионы людей больше месяца не могут выходить из дома, даже за продуктами и лекарствами. Многие в сети жалуются на голод.

Теперь угроза нависла и над столицей.

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[житель Пекина]:«Конечно, это влияет на то, как мы добираемся до работы. Пытаемся что-то с этим сделать, нужно искать выход, например, ехать на работу на велосипеде или вставать раньше, чтобы идти пешком. Или, например, ехать на автобусе».

Сегодня в Пекине регистрируют десятки новых случаев COVID. При этом власти проводят массовое тестирование и изолируют всех с положительным результатом.

В городе закрыты школы, рестораны, спортзалы и развлекательные заведения. Власти Пекина говорят, что в ближайшее время их открывать не планируют.

[житель Пекина]:«Думаю, будут последствия. Беспокоюсь, что, если пандемия продолжится в том же духе, это повлияет на наш доход и некоторые аспекты нашей работы, например, мы не сможем выполнять запланированные проекты».

Стоит отметить, что статистика, которую предоставляет Пекин, не похожа на масштабную вспышку. Так, во вторник зарегистрировали 46 новых случаев. Впрочем, эксперты считают, что с начала пандемии коммунистические власти страны систематически занижают цифры.

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