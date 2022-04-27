Участников праздничного шествия убило током в Индии

Трагедия прямо во время храмового шествия произошла на юге Индии. На праздничную повозку с людьми упал..

Трагедия прямо во время храмового шествия произошла на юге Индии. На праздничную повозку с людьми упал высоковольтный провод. Людей ударило током. Сообщается об одиннадцати погибших и 15 пострадавших.

[Тиручираппалли Балакришнан, инспектор полиции]:

«Трое умерли на месте и семеро – в больнице. Ещё 15 человек пострадали, их лечат».

Инцидент произошёл в деревне Калимеду в штате Тамилнад.

[Тиручираппалли Балакришнан, инспектор полиции]:

«Вдоль обочины дороги тянулся провод высокого напряжения. Колесница ехала мимо. Её немного занесло в сторону, из-за чего провод и упал».

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил в «Твиттер» свои соболезнования пострадавшим и родственникам погибших. Он также объявил, что семья каждой жертвы этой трагедии получит по 200 тысяч рупий, это около 2,5 тысяч долларов. Пострадавшим обещают выплатить по 650 долларов.

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