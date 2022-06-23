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Телеканал NTD

Что дало силы выжить колючей маме

Что дало силы выжить колючей маме
Что дало силы выжить колючей маме

Ежиху сбила машина, и её привезли в ветеринарную клинику в Рамат-Гане неподалёку от Тель-Авива в Израиле. Ветеринар осмотрел животное, после чего ему сделали рентген.

Оказалось, что ежиха получила травму головы. Кроме того, она оказалась беременной. Её лечили, хорошо кормили и окружали заботой. Ежиха родила пять здоровых ежат. «Несмотря на травму, колючая мама выздоравливает и кормит своих малышей. Скоро она полностью восстановится и вернётся в дикую природу вместе ежатами», – сообщили на страничке клиники в Интернете.

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