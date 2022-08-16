Ещё недавно шестилетний Дрейк не мог поднять головы. Теперь у ребёнка с ДЦП улучшились осанка и..

Иппотерапия для детей с ДЦП из бедных районов Венесуэлы

[Кларет Мендоза, мать мальчика с ДЦП]:

«Раньше я клала его на кушетку, а он не двигался. Почти не двигал руками. Прогресс заметен».

Ещё недавно шестилетний Дрейк не мог поднять головы. Теперь у ребёнка с ДЦП улучшились осанка и координация движений. И всё благодаря иппотерапии.

Дрейк – среди сотни пациентов, проходящих лечение в Венесуэльском центре интегральной терапии в Каракасе. Два-три раза в неделю здесь занимаются с детьми и подростками с ограниченными возможностями. Занятие длится 45 минут.

На территории в 13 тысяч квадратных метров работает 16 человек. В том числе социальные работники, психологи, логопеды, физиотерапевты.

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Неоценимая помощь для 26-летней матери Дрейка, которая лишилась работы. Уровень инфляции в Венесуэле – среди самых высоких в мире. Малообеспеченным семьям в центре помогают бесплатно.

[Кларет Мендоза, мать мальчика с ДЦП]:

«Деньги – это самое сложное, раньше я не могла даже покупать необходимую ему сбалансированную еду». [Патриция Сифуэнтес, основательница фонда]:

«Мы хотели помочь в реабилитации, особенно детей из малообеспеченных семей, чьи родители не могут позволить себе улучшить качество их жизни».

О трудностях реабилитации Патриция знает на собственном опыте. Открыла центр верховой езды 14 лет назад. Тогда её младшему сыну Алехандро было четыре года. Мальчик тоже родился с ДЦП. Благодаря терапии сегодня это 18-летний юноша, который уверенно держится в седле. Картина, вдохновляющая нынешних учеников центра.

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