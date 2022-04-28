Столицу Венесуэлы рушат ливни

Вот так сейчас выглядят некоторые районы Каракаса. На столицу Венесуэлы обрушились ливни. [Луис Изкердо, владелец магазина..
Дата загрузки: 2022-04-28
[Луис Изкердо, владелец магазина в Каракасе]:
«Нам пришлось эвакуировать магазин, но я не смог вывезти всё – это произошло слишком быстро. Я живу за счёт этого магазина, он меня кормит. Теперь всё разрушено. Не знаю, что делать».
Так в Венесуэле начался сезон дождей. Власти предупреждают, что в этом году осадков ожидается в три раза больше, чем обычно.
Повреждены уже десятки зданий – магазины и жилые дома. Людям обещают помогать, но владельцы разрушенных магазинов говорят, что никакой помощи пока не дождались.
[Хорхе Габаран, владелец магазина в Каракасе]:
«Магазин был в плохом состоянии с самого начала дождей. Мы подали соответствующую жалобу, все шаги были сделаны. Мы ждали до вчерашнего дня, когда начался ливень. Здание начало проседать. Мы сами вынесли всё, что успели. Кто-то успел, кто-то – нет. Вчера мы наблюдали, как наши магазины постепенно рушатся».
Никакой официальной информации о пострадавших или погибших пока не поступало.
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