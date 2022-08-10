Не менее девяти человек погибли, семь пропали без вести и 17 пострадали в результате наводнения в..

Сильнейший за 80 лет: как ливень затопил Сеул

Не менее девяти человек погибли, семь пропали без вести и 17 пострадали в результате наводнения в Сеуле. На город обрушился ливень, какого здесь не видели уже 80 лет. За день выпало больше месячной нормы осадков.

Улицы превратились в реки. Под воду ушли брошенные машины и автобусы. Затопило метро и подвальные помещения домов. Так, в одной квартире на цокольном этаже утонули две женщины и 13-летняя девочка. Примерно 800 человек были вынуждены эвакуироваться.

80 автомагистралей и дорог оказались заблокированными, также нарушено железнодорожное сообщение. В общей сложности повреждены 2800 строений. Больше всего пострадал густонаселённый район Каннамгу. В некоторых зданиях отключилось электричество.

Многие люди не смогли вернуться домой и ночевали в офисах.

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[жительница Сеула]:

«Я не могла поверить, что оказалась в ловушке в здании с 40 другими людьми из-за наводнения. Мне вспомнился «Титаник». Я сильно испугалась».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил пострадавший район Сеула.

[Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи]:

«Правительству следует пересмотреть существующую систему борьбы со стихийными бедствиями, приняв во внимание эти аномальные погодные условия».

Сейчас ливень в Сеуле утих. Но синоптики говорят, что дожди могут вернуться.

В столице Южной Кореи в августе в среднем выпадает 348 миллиметров осадков. Это самый влажный месяц в году. А во время бедствия в некоторых местах выпало более 140 миллиметров за час. Последний раз такое было в 1942 году.

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