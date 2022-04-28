Трава в столице Чили – теперь роскошь

Трава становится роскошью в столице Чили. Здесь десять лет продолжается сильнейшая в истории страны засуха. Город..

[Валентина Вега, глава Управления зелёных зон Провиденсии]:

«2021 год – был самым засушливым в истории Чили. В районе Провиденсия – 730 тысяч квадратных метров зелёных насаждений, в основном трава. А она потребляет около шести литров на квадратный метр».

Трава становится роскошью в столице Чили. Здесь десять лет продолжается сильнейшая в истории страны засуха. Город уже начал принимать меры, чтобы ограничить полив. Теперь пышные зелёные насаждения заменяют пустынными растениями.

В Сантьяго проживает около шести миллионов человек. И уже тринадцатый год город пытается приспособиться к более сухому климату.

[Сандра Перес, инженер гидравлических систем]:

«Они меняют свои парки и зелёные насаждения, чтобы включить виды с более низким потреблением».

Ранее в этом месяце власти Чили объявили о начале нормирования воды в столице. Это произойдёт впервые почти за 500-летнюю историю города. Хотят ограничить давление и проводить веерные отключения.

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Также планируют преобразовать участки вдоль дорог и автомагистралей. Вместо зелёных насаждений будут сады с капельным орошением и растениями, которые потребляют мало воды.

[Дина Роблес, жительница Сантьяго]:

«Соседка сказала мне, что изменения ей не понравились. Они ждали цветов, а появились только камни».

Город также разделили. В богатых районах больше лужаек и аллей с деревьями.

[Николь Блох, кинезиолог]:

«Некоторым людям гарантирован доступ к воде, а остальным придётся страдать от нормирования воды и принимать необходимые меры дома, чтобы с этим справиться».

В этом городском парке Сантьяго уровень воды в каналах на 80% меньше, чем обычно. Теперь здесь обновляют ирригационные системы и высаживают деревья, лучше приспособленные к более засушливому климату.

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