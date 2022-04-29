«Мону Лизу» среди скрипок выставят на аукцион

Так называемую «Мону Лизу» среди скрипок продадут на аукционе. Инструмент в 1736 году создал известный итальянский..

Так называемую «Мону Лизу» среди скрипок продадут на аукционе. Инструмент в 1736 году создал известный итальянский мастер Джузеппе Гварнери. Скрипке почти 300 лет. Сегодня она находится во владении виртуоза Режиса Паскье. До недавнего времени её звучание украшало концертные залы по всему миру. [Софи Перрине, аукционер]:«Всего есть 150 скрипок Гварнери. Возможность продать одну на аукционе – повод для гордости. Есть много скрипок, но эта – как произведение Рембрандта, Гойи или даже Леонардо да Винчи. Среди скрипок она исключительная».

Инструмент сделан из клёна. Его качество и долговечность сопоставимы со скрипками знаменитого Антонио Страдивари.

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Паскье приобрёл её для себя более 20 лет назад. Говорят, что он даже не успел толком порепетировать и уже на следующий день после покупки выступил с ней на концерте. По словам виртуоза, инструмент был для него идеальным.

[Софи Перрине, аукционер]:«Уникальность этой скрипки в том, что на ней играли совсем недавно. Она принадлежит Режису Паскье – великому скрипачу, а не коллекционеру, который держал её в сундуке и позволял время от времени на ней играть. Думаю, последний концерт был несколько месяцев назад».

Скрипка звучала в таких престижных залах, как Карнеги-холл в Нью-Йорке и Опера Гарнье в Париже.

На аукцион её выставят 3 июня после трехдневной выставки. Начальная цена – 4-4,5 миллиона евро. Но планируют выручить до 10 миллионов.

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[Софи Перрине, аукционер]:«Это одновременно нечто очень старое, но в то же время очень актуальное и живое. И этот инструмент будет продолжать дарить людям свой исключительный звук долгие годы».