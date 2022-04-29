«Мону Лизу» среди скрипок выставят на аукцион

Так называемую «Мону Лизу» среди скрипок продадут на аукционе. Инструмент в 1736 году создал известный итальянский..
Дата загрузки: 2022-04-29
«Всего есть 150 скрипок Гварнери. Возможность продать одну на аукционе – повод для гордости. Есть много скрипок, но эта – как произведение Рембрандта, Гойи или даже Леонардо да Винчи. Среди скрипок она исключительная».
Инструмент сделан из клёна. Его качество и долговечность сопоставимы со скрипками знаменитого Антонио Страдивари.
Паскье приобрёл её для себя более 20 лет назад. Говорят, что он даже не успел толком порепетировать и уже на следующий день после покупки выступил с ней на концерте. По словам виртуоза, инструмент был для него идеальным.[Софи Перрине, аукционер]:
«Уникальность этой скрипки в том, что на ней играли совсем недавно. Она принадлежит Режису Паскье – великому скрипачу, а не коллекционеру, который держал её в сундуке и позволял время от времени на ней играть. Думаю, последний концерт был несколько месяцев назад».
Скрипка звучала в таких престижных залах, как Карнеги-холл в Нью-Йорке и Опера Гарнье в Париже.
На аукцион её выставят 3 июня после трехдневной выставки. Начальная цена – 4-4,5 миллиона евро. Но планируют выручить до 10 миллионов.[Софи Перрине, аукционер]:
«Это одновременно нечто очень старое, но в то же время очень актуальное и живое. И этот инструмент будет продолжать дарить людям свой исключительный звук долгие годы».
Короткая ссылка на эту страницу: