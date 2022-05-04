Как выглядят первые марокканские анимационные фильмы

Это один из первых марокканских анимационных фильмов. Есть надежда, что он позволит стране выйти на мировую..
Дата загрузки: 2022-05-04
[Далила Друйча, менеджер студии]:
«Это первый 100-процентный марокканский мультсериал: от сценария до технологий. Всё марокканское от начала и до конца».
Анимационные студии в Касабланке планируют выпускать десятки серий. При этом каждая стоит около 9500 евро. На написание сценариев ушло около года.
[Яссин Убаба, редактор студии]:
«Этапы производства анимаций, такие как сценарий, раскадровка, анимация персонажей, микширование звука, кажется, такие же, как и для кинопроизводства, но реализация этих этапов для анимации сложнее. Работа зависит от рисунка и от вымышленных персонажей».
Фильмы рассказывают марокканские истории, взятые из традиционной культуры. Их адаптировали под молодое поколение. Она также озвучены на родном диалекте.
Обычно по телевизору показывают фильмы и анимации на арабском.
3D-художники и карикатуристы из команды либо изучали графический дизайн, либо учились самостоятельно благодаря онлайн-урокам.
Первый анимационный фильм выйдет в эфир в сентябре этого года.
Короткая ссылка на эту страницу: