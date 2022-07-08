Династия мельников 250 лет поддерживает работу водяной мельницы

Уже 250 лет снабжает людей мукой эта водяная мельница, построенная на реке Яня в Боснии. И..

Уже 250 лет снабжает людей мукой эта водяная мельница, построенная на реке Яня в Боснии. И всё это время её работу поддерживает династия ремесленников. Анджелко Делич – мельник в четвёртом поколении.

Десять лет назад он взял бразды правления в свои руки, а до этого главным хозяином был отец. Босниец гордится тем, что продолжает семейную традицию и хранит это умирающее ремесло.

[Анджелко Делич, владелец мельницы]:

«Наша водяная мельница делает муку древним способом и этим отличается от современных мельниц. Её жернова вращаются со скоростью 80-90 оборотов в минуту и не нагревают муку. Мы используем тот же метод, что появился на заре цивилизации».

Мельница пережила многие исторические события, включая Боснийскую войну в конце прошлого столетия.

[Анджелко Делич, владелец мельницы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Мельница работает круглый год без выходных. Босниец перемалывает здесь свою кукурузу, которая растёт на поле в 16 гектаров. Мука идёт не только на нужды семьи. У мельника много покупателей. В прошлом году он продал 50 тонн. В этом рассчитывает продать ещё больше. Также за плату люди могут перемолоть своё зерно.

Боснийцу помогают двое сыновей. Когда он состарится, заботиться о мельнице будут они.

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