В Израиле задержали двоих палестинцев, которые с топорами и ножами атаковали на прохожих в День независимости..

Нападение с ножами и топорами: израильские военные задержали двоих

[Коби Шабтай, комиссар полиции Израиля]:

«Мы завершили операцию, которая продолжалась более 70 часов. В ней приняли участие несколько подразделений».

В Израиле задержали двоих палестинцев, которые с топорами и ножами атаковали на прохожих в День независимости страны, убив троих человек. Инцидент произошёл 5 мая в городе Эльад.

Как сообщают власти, двое мужчин – жители деревни недалеко от палестинского города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Их обнаружили в лесу недалеко от Эльада.

Премьер-министр страны на заседании кабинета поздравил силы безопасности, но сказал, что работу необходимо продолжать.

[Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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За последние недели по Израилю прокатилась волна нападений палестинцев и представителей израильского арабского меньшинства. Их результатом стало убийство 18 израильтян, в том числе троих полицейских.

Израиль ответил рейдами с арестами в палестинских городах и деревнях.

Ранее ХАМАС – исламистская группировка, контролирующая сектор Газа, – поприветствовал атаку в Эльаде, но ответственность за неё на себя не взял.

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