Нападение с ножами и топорами: израильские военные задержали двоих

В Израиле задержали двоих палестинцев, которые с топорами и ножами атаковали на прохожих в День независимости..
Дата загрузки: 2022-05-10
[Коби Шабтай, комиссар полиции Израиля]:
«Мы завершили операцию, которая продолжалась более 70 часов. В ней приняли участие несколько подразделений».
Как сообщают власти, двое мужчин – жители деревни недалеко от палестинского города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Их обнаружили в лесу недалеко от Эльада.
Премьер-министр страны на заседании кабинета поздравил силы безопасности, но сказал, что работу необходимо продолжать.
[Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля]:
«Просто задержания террористов недостаточно. Мы стоим на пороге нового этапа в нашей войне с террором. Никто больше не сможет подстрекать, разжигать ненависть, а потом просто убегать. Главный приоритет правительства Израиля – восстановить безопасность граждан».
За последние недели по Израилю прокатилась волна нападений палестинцев и представителей израильского арабского меньшинства. Их результатом стало убийство 18 израильтян, в том числе троих полицейских.
Израиль ответил рейдами с арестами в палестинских городах и деревнях.
Ранее ХАМАС – исламистская группировка, контролирующая сектор Газа, – поприветствовал атаку в Эльаде, но ответственность за неё на себя не взял.
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