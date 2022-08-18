Жители красных холмов недалеко от западно-кенийского города Элдорет помнят Уильяма Руто как босоногого школьника, который продавал..

Из продавца кур в президенты: кто встал во главе Кении

Жители красных холмов недалеко от западно-кенийского города Элдорет помнят Уильяма Руто как босоногого школьника, который продавал цыплят в придорожном ларьке.

Они говорят, что даже тогда он обладал острым умом. Теперь они приветствуют его избрание в качестве президента Кении.

[Эстер Черобон, учившаяся с Руто в параллельном классе]:

«Я не могла и подумать, что кто-то, у кого в начальной школе не было даже обуви, может стать президентом. Обычно все лидеры из богатых семей».

Эстер говорит, что у Руто всегда были хорошие оценки. В деревне Самбут, где он учился, уцелело однокомнатное здание с крышей из ржавого железа. Когда-то оно было частью школы.

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Руто принимает страну с целым рядом проблем. Приближается срок погашения пакетов помощи в миллиарды долларов, которые уходящий президент Ухуру Кеньятта брал на восстановление инфраструктуры.

Сильнейшая за 40 лет засуха опустошила север, вынудив 4 миллиона человек полагаться на продовольственную помощь.

Руто, которому сейчас 55 лет, в своей избирательной кампании обещал помочь самым малообеспеченным гражданам. В президентской гонке он победил премьера Раила Одингу – сына первого вице-президента страны.

Приближённые описывают Руто как одарённого оратора. И хотя он вышел из самых низов, сегодня он богатый бизнесмен-магнат. Его противник пытался уличить его в коррупции. Однако Руто назвал это политическим давлением.

В качестве президента Руто обещает контролировать экономику, обнародовать все непрозрачные контракты с Китаем, бороться с коррупцией и выдавать кредиты малому бизнесу.

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