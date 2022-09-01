Бесплатный проезд в поездах Испании доступен с 1 сентября

Немного повозившись с билетным автоматом на мадридском вокзале Аточа, 26-летняя Дженнифер и её сестра стали счастливыми..

Немного повозившись с билетным автоматом на мадридском вокзале Аточа, 26-летняя Дженнифер и её сестра стали счастливыми обладателями льготных проездных билетов.

С 1 сентября власти Испании вводят бесплатный проезд в поездах. Имеются в виду железнодорожные составы сети Renfe. Схема включит рейсы местного сообщения и средней дальности. Не войдут в льготную программу только дальние маршруты протяжённостью более 300 километров в одну сторону.

Действовать схема будет до конца года и только на поездки туда и обратно. Всем желающим, а это и граждане Испании и туристы, нужно заказывать месячный проездной, который включит 10 таких поездок.

[пассажирки]:

«Когда я еду из Парлы в Аточу, это стоит от 80 до 90 евро. А теперь бесплатно. <…> Я плачу около 40 евро каждый раз, когда еду в свой город (из Мадрида). <…> Хотелось бы, чтобы эта программа была постоянной, потому что это уменьшило бы расходы и мы могли бы больше путешествовать».

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Бесплатные проездные уже заказало почти полмиллиона человек. Государственный железнодорожный оператор Renfe ожидает, что схема позволит предоставить более 75 миллионов бесплатных железнодорожных поездок.

[Анастасия Адамова, пассажирка]:

«Конечно, всё, что приносит пользу гражданам, хорошо с точки зрения экономической и политической ситуации. Это помогает. Для нас это огромная выгода, и мы благодарны за это».

Инфляция в Испании приближается к рекордно высокому уровню, превышающему 10% в годовом исчислении. Власти страны надеются снизить расходы населения и побудить его больше пользоваться общественным транспортом.

[Исабель Родригес, пресс-секретарь Кабинета министров]:

«Эта мера получила широкое признание со стороны населения Испании, и, без сомнения, эта помощь со стороны правительства поможет сократить семейные расходы и, следовательно, стоимость жизни».

Схема, которая также включает скидки на другие виды общественного транспорта, обойдется в 221 миллиона евро. Это часть пакета помощи на общую сумму в 9,5 миллиардов евро.

Отметим, что в июне в Германии начали продавать месячный проездной на муниципальный транспорт стоимостью всего 9 евро. Воспользоваться им можно было по всей стране. Но 1 сентября этот проект завершился.

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