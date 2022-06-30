Абрикосовый бум: Армения увеличила экспорт в Россию

В этой армянской деревне абрикосовые деревья покрывают более 4000 гектаров земли. Поэтому, когда начинается сбор урожая,..

В этой армянской деревне абрикосовые деревья покрывают более 4000 гектаров земли. Поэтому, когда начинается сбор урожая, без работников не обойтись.

Эти продолговатые плоды с сочной мякотью сорта Ереван созревают раньше других. Их собирают, когда они ещё зеленоватые, чтобы к покупателям они доехали спелыми и сладкими.

Фермер Виген выращивает и черешню, и арбузы. Но именно абрикос приносит наибольшую прибыль.

[Виген Лазарян, фермер]:

«Это мои угодья. Я возделываю их своими руками вместе с работниками. Мы работаем вместе и экспортируем урожай в Москву».

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Все фрукты везут в Россию через КПП «Верхний Ларс». Это кратчайший сухопутный маршрут для Армении, а также Ирана, Турции и Азербайджана.

Каждое лето на КПП образуются гигантские пробки, что часто приводит к загниванию плодов. В прошлом тонны испорченных абрикосов приходилось выбрасывать.

Но в этот раз всё изменилась. Армения и Россия увеличили пропускную способность, а также упростили правила провоза. Теперь, чтобы довезти фрукты, требуется всего несколько дней.

[Александр Вертогузов, водитель грузовика]:

«Хочу сказать, что раньше машины ездили в том году, в прошлом году, долго стояли в очереди, чтобы пройти таможню грузинскую. Сейчас вроде бы проблем с этим нет. Два-три дня, и машина уже уходит в Россию».

Урожай тоже небывалый. Каждое дерево приносит до 350 килограммов плодов.

[Лаура Гарибян, продавец]:

«Мы благодарим наше правительство за то, что оно открыло дороги, и что урожай экспортируют в Россию. У нас получается всё продать».

В целом ежегодно Армения экспортирует около 20 тысяч тонн абрикосов. Большая часть едет в Россию. Сезон этих плодов короткий. Поздние сорта будут собирать в середине июля.

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