Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное совещание в связи с недавней вспышкой оспы обезьян. Вирусная инфекция сейчас..

Исследование: люди с ожирением больше подвержены риску онкологии

Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное совещание в связи с недавней вспышкой оспы обезьян. Вирусная инфекция сейчас распространяется в нескольких странах Европы, а также в США, Канаде и Австралии.

Только в европейских странах может быть заражено более ста человек. Вспышку уже назвали крупнейшей в истории региона.

Вопрос в том, откуда вирус взялся в неэндемичных для него странах.

[Тереза Там, главный санитарный врач Канады]:

«Очень необычно видеть столько случаев в разных странах за пределами Африки. Думаю, в начале любой вспышки нужно провести масштабное исследование и понять пути передачи. Вероятно, существовали какие-то скрытые цепочки».

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Впервые вирус был обнаружен у обезьян. Чаще всего он распространяется в Западной и Центральной Африке. Симптомы включают жар, головные боли и кожные высыпания.

Обычно болезнь передаётся через тесный контакт с заболевшим, включая капельки слюны, инфицированные выделения или загрязнённую одежду.

Примечательно, что много случаев передачи связаны с половым контактом между мужчинами. Однако эксперты говорят, что вирус не ограничивается определёнными группами.

[Тереза Там, главный санитарный врач Канады]:

«Думаю, люди должны понимать, что близкий контакт может происходить по-разному. Мы слышали о случаях передачи в пределах семей в Великобритании».

Вакцины от оспы обезьян нет. Однако в ВОЗ говорят, что ранее использовали препараты от обычной оспы. Они были эффективны в 85% случаев.

В последние десятилетия прививок от натуральной оспы почти не делают. Болезнь объявили побеждённой ещё в 80-х годах прошлого столетия.

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