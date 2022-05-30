«Реал Мадрид» показал свой кубок Лиги чемпионов ликующей толпе

Под ликование толпы игроки испанского «Реал Мадрида» показывают свой кубок с балкона правительственного здания. Команда победила в финале Лиги чемпионов. Она обыграла английский «Ливерпуль» в Париже со счётом 1:0.

Это уже 14-й кубок «Реал Мадрида». То есть он рекордсмен по числу побед в самом престижном еврокубковом турнире. За последние десять лет он побеждал пять раз. При этом впервые в истории – трижды подряд.

Что касается «Ливерпуля», то он – шестикратный победитель Лиги чемпионов.

Вот так ликовали болельщики, когда бразильский форвард Винисиус Жуниор на 59-й минуте забил решающий гол. При этом зрители начали выходить со стадиона ещё до завершения матча. Некоторые болельщики пытались прорваться на «Стад де Франс» без билетов. Полиции пришлось оттеснять их слезоточивым газом.

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На улицах возле стадиона тысячи болельщиков собрались, чтобы отпраздновать победу. Некоторые были настроены агрессивно, бросая в полицейских бутылки и другие предметы. Ранение получил, как минимум, один страж порядка.

Игра началась после 36-минутной задержки из-за инцидентов за пределами стадиона.

[болельщик]:

«Мы всегда побеждаем в финале, поскольку работаем на победу. Мы «Реал», и мы лучшие». [болельщик]:

«Нет слов. Когда всё закончилось, мы обняли друг друга».

Финал должен был состояться в Санкт-Петербурге, но руководство УЕФА перенесло его в Париж.

Обе команды уже встречались в финале Лиги чемпионов в 1981 году. Тоже в Париже. Тогда победу одержал «Ливерпуль» со счётом тоже 1:0.

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