Как подросток восстанавливался после торнадо

В декабре прошлого года разрушительный торнадо пронёсся по четырём штатам США. В городе Дрездене штата Теннеси стихия разрушил 200 домов, две церкви, более 20 предприятий и пожарную часть. Семья Кёнов из шести человек оказалась в числе пострадавших.

«Мы были комнате, когда услышали треск, и весь дом начал разлетаться на куски. Очнулись мы уже в поле», – вспоминает глава семьи Дарвин Кён. Многие его родные оказались от дома на расстоянии более 50 метров.

Сына-подростка Кайла нашли недалеко от дома. «Тогда я не чувствовал боли. Помню только, что было холодно и сыро», – рассказал Кайл.

Подросток две недели пролежал больнице, а потом его перевезли в реабилитационную клинику. Доктор Конни Симмонс сказала, что Кайла «не чувствовал тела от пупка и ниже».

Кайл боролся за выздоровление и упорно трудился. Он ходил по беговой дорожке и учился спускаться по лестнице. «Нужно было делать то, что казалось очень трудным», – вспоминает подросток.

Пока Кайл находился в реабилитационном центре, его родные восстанавливались после переломов в больнице.

Спустя три месяца друзья и родственники приехали забрать Кайла домой. «Мы ожидаем, что его состояние будет улучшаться, и он сможет вернуться к обычной жизни подростка», – сказала доктор Конни Симмонс.

