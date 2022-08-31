ООН призывает выделить Пакистану 160 млн долларов

ООН обратилась к миру со срочным призывом выделить средства для помощи Пакистану, который страдает от беспрецедентных..

ООН обратилась к миру со срочным призывом выделить средства для помощи Пакистану, который страдает от беспрецедентных наводнений. Организация Объединённых Наций хочет собрать 160 миллионов долларов.

В Пакистане в результате наводнений и оползней этим летом погибло более 1100 человек, в том числе сотни детей. Пострадали 72 из 160 районов страны. Затронуто 33 миллиона человек – это более 15% населения. Разрушено около миллиона домов. Сотни тысяч людей остались без крыши над головой и не имеют доступа к еде, воде и медобслуживанию. Повреждена инфраструктура, уничтожены посевы. Погибло более 700 тысяч голов скота.

По предварительным оценкам властей, ущерб составил более 10 миллиардов долларов.

[Антониу Гуттериш, Генеральный секретарь ООН]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Правительство Пакистана обратилось за помощью к международному сообществу. Давайте работать вместе, чтобы быстро отреагировать на этот колоссальный кризис».

По словам Генерального секретаря ООН, мир обязан помочь Пакистану в том числе потому, что бедствие вызвано изменением климата. Выделенные средства призваны обеспечить всем необходимым 5,2 миллиона человек.

Короткая ссылка на эту страницу: