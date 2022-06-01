У кого самый большой живот: конкурс для будущих мам устроили в Никарагуа

Конкурс на самый большой животик устроили для будущих мам в столице Никарагуа. На титул победительницы претендуют..
Дата загрузки: 2022-06-01
Конкурс на самый большой животик устроили для будущих мам в столице Никарагуа. На титул победительницы претендуют 19 участниц. Судья измеряет животы на глазах восторженной публики.
Первое место заняла Лейла Эрнандес. Она на девятом месяце беременности. Полуокружность её живота – 57 сантиметров.
[Лейла Ребекка Эрнандес, победительница конкурса]:
«Друзья посоветовали мне участвовать, потому что у меня большой живот. Они сказали, что я выиграю и должна подать заявку (на конкурс). Я их послушалась, и поэтому я здесь».
Победительнице вручили холодильник, детские товары и денежный приз в размере 130 долларов.
Призовые места заняли ещё две будущие мамы.
[Даяна Ракель Саборио, победительница, занявшая 2-е место]:
«Я очень удивлена, потому что ни к чему не стремилась. Соседка сказала, что у меня очень большой живот и рассказала про этот конкурс».
Конкурс организовала местная радиостанция в день, когда в Никарагуа празднуют День матери.
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