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У кого самый большой живот: конкурс для будущих мам устроили в Никарагуа

У кого самый большой живот: конкурс для будущих мам устроили в Никарагуа

Конкурс на самый большой животик устроили для будущих мам в столице Никарагуа. На титул победительницы претендуют..

Дата загрузки: 2022-06-01

У кого самый большой живот: конкурс для будущих мам устроили в Никарагуа

Конкурс на самый большой животик устроили для будущих мам в столице Никарагуа. На титул победительницы претендуют 19 участниц. Судья измеряет животы на глазах восторженной публики.

Первое место заняла Лейла Эрнандес. Она на девятом месяце беременности. Полуокружность её живота – 57 сантиметров.

[Лейла Ребекка Эрнандес, победительница конкурса]:
«Друзья посоветовали мне участвовать, потому что у меня большой живот. Они сказали, что я выиграю и должна подать заявку (на конкурс). Я их послушалась, и поэтому я здесь».

Победительнице вручили холодильник, детские товары и денежный приз в размере 130 долларов.

Призовые места заняли ещё две будущие мамы.

[Даяна Ракель Саборио, победительница, занявшая 2-е место]:
«Я очень удивлена, потому что ни к чему не стремилась. Соседка сказала, что у меня очень большой живот и рассказала про этот конкурс».

Конкурс организовала местная радиостанция в день, когда в Никарагуа празднуют День матери.
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