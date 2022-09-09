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Северная Корея объявила себя ядерным государством

Северная Корея объявила себя ядерным государством

Ким Чен Ын официально объявил Северную Корею ядерным государством. Власти приняли закон, который позволяет наносить превентивные..

Дата загрузки: 2022-09-09

Северная Корея объявила себя ядерным государством
Ким Чен Ын официально объявил Северную Корею ядерным государством. Власти приняли закон, который позволяет наносить превентивные ядерные удары в случае так называемой угрозы атаки для стратегических объектов КНДР. Также ядерное оружие разрешено применять, если произойдёт нападение на Ким Чен Ына.

[Ким Чен Ын, лидер КНДР]:
«Первостепенное значение законодательного закрепления политики в области ядерного оружия в том, чтобы сделать её необратимой, чтобы больше не было никаких переговоров о нашем ядерном оружии».

По словам лидера КНДР, ядерное оружие – основной потенциал национальной обороны и нужен для защиты суверенитета, территориальной целостности и жизни людей от внешних угроз и нападений. Он заявил, что КНДР не откажется от такой политики, даже если на неё наложат санкции сроком на 100 лет.

Северная Корея объявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия в 1993 году. Окончательно из него вышла десять лет спустя.

Пхеньян уже провёл шесть ядерных испытаний. Последнее было в 2017-м. В прошлом месяце США сообщили, что КНДР, возможно, готовится их продолжить. В этом году северокорейцы провели уже 22 запуска баллистических ракет.
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