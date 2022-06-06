История одного поэта: как живёт 90-летний Сунтаро Таникава

Когда японский поэт Сунтаро Таникава просыпается утром, часто ему в сознание приходят обрывки строк. Вдохновение приходит..
Дата загрузки: 2022-06-06
[Сунтаро Таникава, поэт]:
«Мне нравится писать стихи, потому что больше делать нечего. Раньше это мне не очень нравилось делать, но недавно я посвятил этому много времени».
Таникава – один из самых известных современных поэтов Японии, мастер свободного стиха. Издал более 100 сборников.
Его работы перевели на многие языки, включая китайский и некоторые европейские.
[Сунтаро Таникава, поэт]:
«Для меня японский язык – это земля. Я помещаю в неё мои корни, которые питаются из земли и пускают ростки, цветы и прекрасные плоды».
90-летний поэт хорошо разбирается в соцсетях и современных технологиях. Любит смотреть новые фильмы, а ещё ест печенье и больше напоминает озорного ребёнка, чем прадедушку.
Говорит, что только сейчас начинает получать настоящее удовольствие от написания стихов. Раньше это была больше работа и профессия.
А ещё у него странное желание умереть, как его отец: в 94 года, во сне, после бурной вечеринки.
Короткая ссылка на эту страницу: