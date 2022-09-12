fb pixel
Телеканал NTD

ДТП с участием автобуса в Мексике: 18 погибших

ДТП с участием автобуса в Мексике: 18 погибших

Трагедия в Мексике. Бензовоз врезался в пассажирский автобус. Это произошло в штате Тамаулипас на севере страны..

Дата загрузки: 2022-09-13

ДТП с участием автобуса в Мексике: 18 погибших

Трагедия в Мексике. Бензовоз врезался в пассажирский автобус. Это произошло в штате Тамаулипас на севере страны на трассе Виктория – Монтеррей. Вспыхнул пожар. К сожалению, погибших много.

[Рауль Гарсия, сотрудник гражданской обороны]:
«Как видите, краны работают, и следственный отдел перевозит тела. Погибших на данный момент 18, их ещё не опознали».

Как сообщается, инцидент произошёл на рассвете. По предварительной версии следствия, у большегруза с двумя полуприцепами оторвалась цистерна. Именно она и врезалась в автобус. Пожар охватил оба транспортных средства. Пассажиры в автобусе сгорели заживо.

Как сообщается, водитель бензовоза пытался сбежать с места происшествия. Его задержали для выяснения обстоятельств. Полиция штата обещает наказать виновных.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...