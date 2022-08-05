Лесные пожары в Европе побили рекорд

Лесные пожары, бушующие в Европе этим летом, уже сожгли вторую по величине площадь за всю историю..

Лесные пожары, бушующие в Европе этим летом, уже сожгли вторую по величине площадь за всю историю наблюдений. И это при том, что регион находится только в середине сезона пожаров. Такие данные приводит Объединенный исследовательский центр Европейского Союза.

Согласно ним, выжжено уже более 600 тысяч гектаров территории. Это, к примеру, в два раза больше площади Люксембурга. Такой большой сгоревшей территории к августу ещё не было ни разу. В целом больше было только в 2017-ом – тогда сгорело почти 988 тысяч гектаров, но это за весь сезон. В Средиземноморье он, как правило, длится с июня по сентябрь. Записи ведут с 2006 года.

В этом году крупные пожары охватили уже более десяти европейских государств. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться, огонь уничтожил дома и разрушил предприятия. В таких странах, как Испания, Италия и Франция, риск возникновения новых пожаров по-прежнему крайне высок.

К примеру, только что удалось взять под контроль крупный пожар в испанской Галисии. Он успел охватить 600 гектаров земли. Причём власти говорят, что это был поджог.

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Климат в Европе становится жарче и суше, поэтому пожары вспыхивают чаще и длятся дольше. Ещё одна причина – сокращение рабочей силы из-за пандемии. Просто некому было вырубать сухостой, который вспыхивает как спичка и, как правило, служит в этих пожарах главным горючим.

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