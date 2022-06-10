Пожар в офисном здании в Южной Корее: семеро погибших

Пожар в офисном здании Тэгу, Южная Корея Смертоносный пожар в Южной Корее. Инцидент произошёл в городе..
Дата загрузки: 2022-06-10
Тэгу, Южная Корея
Смертоносный пожар в Южной Корее. Инцидент произошёл в городе Тэгу. Горело офисное здание.
[Пак Сок Ин, начальник пожарной части Сусон]:
«Там семеро погибших и двое с телесными повреждениями. Ещё 39 случаев отравления дымом».
26 человек отправили в близлежащие больницы.
Пожар начался на втором этаже, где располагалась юридическая контора. Само здание находится возле районного суда.
На место прибыло 50 единиц техники и 160 пожарных. Огонь потушили за 20 минут.
[Чон Хён Ук, начальник отдела по расследованию убийств]:
«Пожар начался примерно в 10:55 в здании юридической конторы в районе Сусон. Предполагается, что это был поджог. Две женщины и пятеро мужчин погибли».
По предварительным данным, один из погибших мужчин – тот самый злоумышленник, который совершил поджёг. Его мотивы пока неизвестны, ведётся следствие.
Самый смертоносный пожар был в Тэгу в 2003 году. Тогда в результате возгорания в метро погибло около 200 человек.
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