Пожар в офисном здании Тэгу, Южная Корея Смертоносный пожар в Южной Корее. Инцидент произошёл в городе..

Пожар в офисном здании в Южной Корее: семеро погибших

Пожар в офисном зданииТэгу, Южная Корея

Смертоносный пожар в Южной Корее. Инцидент произошёл в городе Тэгу. Горело офисное здание.

[Пак Сок Ин, начальник пожарной части Сусон]:

«Там семеро погибших и двое с телесными повреждениями. Ещё 39 случаев отравления дымом».

26 человек отправили в близлежащие больницы.

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Пожар начался на втором этаже, где располагалась юридическая контора. Само здание находится возле районного суда.

На место прибыло 50 единиц техники и 160 пожарных. Огонь потушили за 20 минут.

[Чон Хён Ук, начальник отдела по расследованию убийств]:

«Пожар начался примерно в 10:55 в здании юридической конторы в районе Сусон. Предполагается, что это был поджог. Две женщины и пятеро мужчин погибли».

По предварительным данным, один из погибших мужчин – тот самый злоумышленник, который совершил поджёг. Его мотивы пока неизвестны, ведётся следствие.

Самый смертоносный пожар был в Тэгу в 2003 году. Тогда в результате возгорания в метро погибло около 200 человек.

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