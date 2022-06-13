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Парламентские выборы во Франции: партия Макрона победила с минимальным отрывом

Парламентские выборы во Франции: партия Макрона победила с минимальным отрывом

С минимальным перевесом правящая коалиция «Вместе!» победила на парламентских выборах во Франции. Её возглавляет движение президента..

Дата загрузки: 2022-06-14

Парламентские выборы во Франции: партия Макрона победила с минимальным отрывом
С минимальным перевесом правящая коалиция «Вместе!» победила на парламентских выборах во Франции. Её возглавляет движение президента Макрона «Возрождение». Ближайшего соперника она опередила на одну десятую процента.

Вплотную к лидеру подошла левая коалиция «Новый народный экологический и социальный союз». Его лидер Жан-Люк Меланшон говорит, что президент потерпел поражение.

[Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Неподчинившаяся Франция»]:
«Что касается первого тура, то президентская партия побеждена и повержена».

На условном третьем месте оказалась ультра-правая коалиция. Так, партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен отстала от левых и центристов на 7%.

[Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение»]:

«В следующее воскресенье важно не позволить Эммануэлю Макрону получить абсолютное большинство, которым он будет злоупотреблять, чтобы применить свой автократический и жёсткий подход и навязать нам свою программу, направленную против социальных льгот».

Между тем, явка была низкой. Более половины избирателей не пришли на участки для голосования.

[избирательница]:
«Очень жаль, что процент воздержавшихся такой высокий. Во время президентских выборов люди действительно мобилизовались. Я стояла в очереди полтора часа, а сегодня никого нет. Выборы важны».

Второй тур выборов состоится 19 июня. После этого станет известен состав Национального собрания, которое включает 577 депутатов.
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