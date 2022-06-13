Парламентские выборы во Франции: партия Макрона победила с минимальным отрывом

С минимальным перевесом правящая коалиция «Вместе!» победила на парламентских выборах во Франции. Её возглавляет движение президента..
Дата загрузки: 2022-06-14
Вплотную к лидеру подошла левая коалиция «Новый народный экологический и социальный союз». Его лидер Жан-Люк Меланшон говорит, что президент потерпел поражение.
[Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Неподчинившаяся Франция»]:
«Что касается первого тура, то президентская партия побеждена и повержена».
На условном третьем месте оказалась ультра-правая коалиция. Так, партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен отстала от левых и центристов на 7%.
[Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение»]:
«В следующее воскресенье важно не позволить Эммануэлю Макрону получить абсолютное большинство, которым он будет злоупотреблять, чтобы применить свой автократический и жёсткий подход и навязать нам свою программу, направленную против социальных льгот».
Между тем, явка была низкой. Более половины избирателей не пришли на участки для голосования.
[избирательница]:
«Очень жаль, что процент воздержавшихся такой высокий. Во время президентских выборов люди действительно мобилизовались. Я стояла в очереди полтора часа, а сегодня никого нет. Выборы важны».
Второй тур выборов состоится 19 июня. После этого станет известен состав Национального собрания, которое включает 577 депутатов.
Короткая ссылка на эту страницу: