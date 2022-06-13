С минимальным перевесом правящая коалиция «Вместе!» победила на парламентских выборах во Франции. Её возглавляет движение президента..

Парламентские выборы во Франции: партия Макрона победила с минимальным отрывом

С минимальным перевесом правящая коалиция «Вместе!» победила на парламентских выборах во Франции. Её возглавляет движение президента Макрона «Возрождение». Ближайшего соперника она опередила на одну десятую процента.

Вплотную к лидеру подошла левая коалиция «Новый народный экологический и социальный союз». Его лидер Жан-Люк Меланшон говорит, что президент потерпел поражение.

[Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Неподчинившаяся Франция»]:

«Что касается первого тура, то президентская партия побеждена и повержена».

На условном третьем месте оказалась ультра-правая коалиция. Так, партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен отстала от левых и центристов на 7%.

[Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Между тем, явка была низкой. Более половины избирателей не пришли на участки для голосования.

[избирательница]:

«Очень жаль, что процент воздержавшихся такой высокий. Во время президентских выборов люди действительно мобилизовались. Я стояла в очереди полтора часа, а сегодня никого нет. Выборы важны».

Второй тур выборов состоится 19 июня. После этого станет известен состав Национального собрания, которое включает 577 депутатов.

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