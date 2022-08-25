Чем закончилась встреча щенка с аллигатором

Пенсионер Ричард Уилбэнкс из Флориды гулял со щенком по кличке Ганнер возле пруда. Неожиданно из воды выскочил аллигатор и схватил маленькую собачку.



«Аллигатор вылетел из воды, как ракета, – вспоминает Ричард. – Я никогда не думал, что он может быть таким быстрым».

Мужчина прыгнул в воду спасать собаку. «Инстинкт взял верх, адреналин взыграл, и я просто бросился в воду вслед за аллигатором и Ганнером», – рассказал Ричард.



Мужчина разжал челюсти рептилии и освободил питомца. Тот отбежал на безопасное расстояние. После осмотра ветеринара выяснилось, что Ганнер получил небольшую колотую рану живота. У Ричарда были покусаны руки. Ему сделали прививку от столбняка.



Мужчина сказал, что понимает: пруд – это дом аллигатора, который следовал своим инстинктам. «Они часть природы и часть нашей жизни», – добавил он. Ричард не хотел, чтобы рептилию убирали из пруда, но, всё же её перевезли в другой водоём.

Видео спасения щенка удалось снять благодаря камерам наблюдения за дикими животными, живущими в этом районе.

