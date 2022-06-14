Суд Великобритании разрешил депортацию нелегальных мигрантов

Верховный суд Великобритании отклонил требование правозащитных организаций и активистов отменить депортацию нелегальных мигрантов. Это решение поддержал и апелляционный суд.

Теперь, согласно планам правительства, первый рейс с мигрантами отправится в Руанду. Изначально на борт самолёта должны были подняться 37 человек, но из-за вмешательства правозащитных организаций их число сократилось до одиннадцати. Всего же уведомление о возможной депортации получили 130 мигрантов. Все они прибыли из Европы, нелегально переплыв через Ла-Манш.

По мнению британского правительства, депортация отобьёт охоту отправляться в опасное путешествие в поисках лучшей жизни в Европе. Это также ударит по незаконному бизнесу нелегальных перевозчиков людей. При этом в ООН раскритиковали план Лондона.

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Ранее Великобритания договорилась с Руандой о приёме мигрантов. Сделка обойдётся Соединённому Королевству в 150 миллионов долларов. Также британские власти будут доплачивать Руанде за каждого депортированного.

В восточноафриканской стране мигранты смогут официально попросить убежища. Каждому получившему статус беженца Руанда будет оказывать поддержку в течение пяти лет. За это время мигранты смогут получить образование или устроиться на работу. Те, кто не захочет остаться в Руанде, могут попросить убежища в другой стране.

Между тем суд Великобритании продолжит изучать вопрос о законности политики британского правительства в отношении нелегальных мигрантов. Слушание по этому делу запланировано на июль.

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