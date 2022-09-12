Как жители дома престарелых катались с горки. Видео набрало 8 млн просмотров.

В доме престарелых в штате Огайо придумали весёлое мероприятие. Пожилым людям устроили катание с импровизированной водной горки.



«Всем понравилось! Они сказали, что катание с горки вернуло их в детство. Это напомнило им о время с семьёй и детьми, и то, когда они сами были маленькими. Они получили огромное удовольствие», – рассказала организатор мероприятия.



В катании приняли участие 30 человек, другие были просто зрителями. Самой старшей участнице Милли – 94 года, самой младшей – 62. Причём некоторые прокатились не один раз. Идея с горкой пришла Милли. Сотрудники дома престарелых придумали, как воплотить её в жизнь.

В качестве транспортного средства выбрали большую надувную утку, чтобы можно было устойчиво сидеть. А также использовали ремни во время движения. Всем так понравилось катание, что его решили повторить в следующем месяце. Видео разместили в соцсетях, и оно набрало более 8 млн просмотров.

