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Плавучий кинотеатр появился в Венеции

Плавучий кинотеатр появился в Венеции

От венецианского острова Джудекка одна за другой отплывают гондолы и моторные лодки. Однако этих пассажиров ждёт..

Дата загрузки: 2022-08-29

Плавучий кинотеатр появился в Венеции

От венецианского острова Джудекка одна за другой отплывают гондолы и моторные лодки. Однако этих пассажиров ждёт недолгое путешествие. Все они направляются к плавучему кинотеатру.

Здесь можно посмотреть фильм, качаясь в гондоле, а можно подняться на плавучую платформу и занять зрительское место. До наступления темноты есть возможность со стороны полюбоваться красотами Венеции. С заходом солнца начинается показ.

Такое развлечение посреди лагуны организовали в рамках фестиваля «Плавучий кинотеатр: неизвестные воды». Он продлится до 10 сентября. Мероприятие проходит третий год подряд.

А на другом острове Венецианском лагуны – Лидо – по традиции каждый сентябрь проводится Венецианский кинофестиваль – старейший в мире. Впервые он прошёл в 1934 году.
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