Плавучий кинотеатр появился в Венеции

От венецианского острова Джудекка одна за другой отплывают гондолы и моторные лодки. Однако этих пассажиров ждёт..

От венецианского острова Джудекка одна за другой отплывают гондолы и моторные лодки. Однако этих пассажиров ждёт недолгое путешествие. Все они направляются к плавучему кинотеатру.

Здесь можно посмотреть фильм, качаясь в гондоле, а можно подняться на плавучую платформу и занять зрительское место. До наступления темноты есть возможность со стороны полюбоваться красотами Венеции. С заходом солнца начинается показ.

Такое развлечение посреди лагуны организовали в рамках фестиваля «Плавучий кинотеатр: неизвестные воды». Он продлится до 10 сентября. Мероприятие проходит третий год подряд.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

А на другом острове Венецианском лагуны – Лидо – по традиции каждый сентябрь проводится Венецианский кинофестиваль – старейший в мире. Впервые он прошёл в 1934 году.

Короткая ссылка на эту страницу: