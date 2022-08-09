Римская больница Спалланцани начала вакцинацию от оспы обезьян. Прививка востребована: электронная очередь включает около 500 человек...

От Рима до Голливуда: началась вакцинация от оспы обезьян

Римская больница Спалланцани начала вакцинацию от оспы обезьян. Прививка востребована: электронная очередь включает около 500 человек.

В Италии выявили почти 550 положительных случаев вируса, который раньше передавался в основном в Африке. Первый зафиксировали 20 мая. Болезнь при нынешней вспышке начала передаваться среди гомосексуалистов и бисексуальных мужчин. Но эксперты считают, что она может распространиться и на другие группы населения.

Вакцинацию проводят препаратом компании Bavarian Nordic. В больницы страны распространили более 4000 доз.

Сообщается, что вирус оспы обезьян передаётся при длительном контакте с кожей заболевшего, а также при совместном использовании постельного белья, полотенец и одежды.

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Это Западный Голливуд. Здесь также открылась клиника для ограниченной вакцинации уязвимых групп населения.

[Джек Диллон, получатель вакцины]:

«Все пытаются понять, как записаться на приём. Не хочу заразиться чем-то, что причинит мне боль или изуродует лицо или тело».

Несмотря на то, что недавно ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса, болезнь летальна в очень редких случаях. Кроме того, в западных странах распространяется менее смертоносный штамм, чем в Африке.

Обычно симптомы включают высокую температуру, боль в мышцах и высыпания на коже.

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