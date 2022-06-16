Собака пожертвовала собой ради спасения ребёнка

Эта история произошла в 2016 году в Балтиморе. Когда в доме начался пожар, 8-месячная Вивиан находилась на втором этаже. «Я слышала плач дочки и не могла до неё добраться, – вспоминает мама девочки. – Хотя выбили двери и окна, но до приезда пожарных никто не мог её спасти».

Прибывшие пожарные вошли в комнату девочки и увидели собаку, которая прикрыла собой ребёнка, защитив от огня. «У Поло был сильно обожжён бок. Пёс остался с ребёнком, хотя мог сбежать вниз и выйти через дверь», – рассказала мама девочки.

Вивиан получила ожоги лица, одной руки и части тела. Но её жизнь была вне опасности. Поло спасти не удалось. Он пожертвовал собой, чтобы спасти ребёнка.