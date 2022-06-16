В Индии из колодца достали мальчика, который провёл там 4 дня

Спасательная операция в Индии завершилась успехом. В штате Чхаттисгарх удалось достать из колодца ребёнка. [Гаутам Сури,..
Дата загрузки: 2022-06-16
[Гаутам Сури, представитель армии]:
«Без сомнения, операция была очень сложная, но благодаря всеобщим усилиям и оперативной оценке ситуации мы наконец-то добились успеха и спасли ребёнка».
10-летний Рахул Саху – мальчик с ограниченными возможностями. Он упал в 20-метровый колодец и провёл там более четырёх суток.
Спасательная операция длилась 104 часа. Всё это время ребёнка снабжали кислородом. Потом вытащили под всеобщие аплодисменты и отправили в больницу.
[Джитендра Шукла, чиновник Джанджгирского района]:
«Ребёнок в стабильном состоянии. Он несомненно поправится, мы предоставляем ему лучшее лечение».
В Индии дети довольно часто падают в узкие глубокие колодцы. Такое уже было в штатах Мадхья-Прадеш, Телангана, Карнатака, Раджастан и других. Спасти таких детей успевают не всегда.
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