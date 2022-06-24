Лучшей собакой Америки-2022 стал бладхаунд по кличке Трампет

Вот так выглядит лучшая собака Америки 2022 года. Знакомьтесь, это бладхаунд по кличке Трампет. Он победил..

Вот так выглядит лучшая собака Америки 2022 года. Знакомьтесь, это бладхаунд по кличке Трампет. Он победил в Вестминстерском дог-шоу, а теперь позирует на смотровой площадке Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Четырёхлетний Трампет стал лучшим из 3000 собак 200 пород и разновидностей.

Бладхаунды изначально были гончими. В средневековье знать использовала их как охранников. Но, на самом деле, для такой работы эти собаки слишком добродушны. Зато они отличные ищейки. Правда, воспитанию и дрессировке поддаются неохотно.

[Хизер Бюнер, владелица собаки]:

«Трампет очень несмышлёный, постоянно хулиганит. Ему нравится копать ямы и вообще быть обычной собакой».

Вестминстерское дог-шоу – старейшая в США выставка собак. В этом году она прошла в 146-й раз. В ней участвовали собаки из десяти стран. Выставку перенесли из Нью-Йорка в поместье Линдхерст в Тарритауне.

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Соревнования прошли в семи категориях: подружейные, гончие, пастушьи, служебные, терьеры, комнатно-декоративные и неспортивные собаки. Потом финалисты состязались за звание лучшего из лучших.

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