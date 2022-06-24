Лучшей собакой Америки-2022 стал бладхаунд по кличке Трампет

Вот так выглядит лучшая собака Америки 2022 года. Знакомьтесь, это бладхаунд по кличке Трампет. Он победил..
Дата загрузки: 2022-06-24
Бладхаунды изначально были гончими. В средневековье знать использовала их как охранников. Но, на самом деле, для такой работы эти собаки слишком добродушны. Зато они отличные ищейки. Правда, воспитанию и дрессировке поддаются неохотно.
[Хизер Бюнер, владелица собаки]:
«Трампет очень несмышлёный, постоянно хулиганит. Ему нравится копать ямы и вообще быть обычной собакой».
Вестминстерское дог-шоу – старейшая в США выставка собак. В этом году она прошла в 146-й раз. В ней участвовали собаки из десяти стран. Выставку перенесли из Нью-Йорка в поместье Линдхерст в Тарритауне.
Соревнования прошли в семи категориях: подружейные, гончие, пастушьи, служебные, терьеры, комнатно-декоративные и неспортивные собаки. Потом финалисты состязались за звание лучшего из лучших.
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