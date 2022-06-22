Израиль готовится к пятым выборам за три с половиной года. И пока опросы не предсказывают явного..

Израиль готовится к пятым выборам за 3,5 года

Израиль готовится к пятым выборам за три с половиной года. И пока опросы не предсказывают явного победителя.

На фоне политического тупика премьер-министр Нафтали Беннет и глава МИДа Яир Лапид объявили о роспуске Кнессета. Это дало старт новой избирательной кампании. Парламентские выборы, скорее всего, состоятся в конце октября.

Это хорошая новость для Биньямина Нетаньяху, который был премьер-министром дольше всех в истории страны. Он планирует вернуться к власти.

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Политологи говорят, что, хотя в Израиле сильны демократические принципы, но такое большое количество выборов может привести к нестабильности.

[Йоханан Плеснер, глава Израильского института демократии]:

«Мы думали, что кризис миновал. Но он только отступил на некоторое время. Мы приближаемся к пятой избирательной кампании менее чем за четыре года».

Пока, согласно исследованиям, партия Нетаньяху «Ликуд» может получить около 30 из 120 парламентских мест. Это сделает её крупнейшей в Кнессете. Однако этого будет недостаточно для абсолютного большинства, и Нетаньяху придётся искать партнёров для создания коалиции.

Нынешнее большинство Нафтали Беннет сформировал из крайне-правых, либеральных и арабских политиков.

[житель Тель-Авива]:

«Новые выборы – это плохо для Израиля. После стольких лет у нас был год хорошего правительства, которое работает для людей. Они столько сделали. Пусть остаются». [житель Тель-Авива]:

«Думаю, стране меньше всего нужны новые выборы. Я доверяю Лапиду. Думаю, что он хорошо выполняет свою работу. Но у него вряд ли получится что-то изменить за шесть месяцев до выборов».

Согласно опросам, Нетаньяху может создать коалицию с ультраортодоксальными либо правыми партиями. Однако есть вероятность, что эти небольшие политические силы исчезнут либо сольются в одну. Кроме того, Нетаньяху, возможно, удастся договориться с центристской партией Лапида, которой прочат второе место.

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